元大攔胡空軍活動中心 南山聲請停止執行遭駁定讞

位於北市仁愛路三段的空軍官兵活動中心地上權案由元大銀以82.01億元得標；圖為該址現狀。（資料照）

2018-10-25 18:59

〔記者楊國文／台北報導〕國有財產署上月標售號稱北市「最後精華地」的「空軍官兵活動中心」設定地上權案，原本由南山人壽以75億餘元最高標領先，最後卻由元大商銀以82億元標下，南山人壽不服，聲請停止執行，台北高等行政法院以「不是行政處分」為由駁回，南山人壽不服提抗告，最高行政法院今天傍晚駁回抗告，全案定讞。

「空軍官兵活動中心」設定地上權案，受矚目的原因，是因此標的位於北市仁愛路三段和復興南路口，共包括空軍官兵活動中心等10筆國有非公用土地，土地總面積約1139.52坪，鄰近仁愛路，區域金融企業總部林立，並鄰近捷運忠孝復興站及知名飯店、地理位置優越，被視為北市難得的最後精華地，使此地上權案受到各方關注。

南山人壽9月3日參與此地上權標案，開標時，國產署派人赴郵局領取4封標封，結果，南山人壽投標新台幣75億5988萬元為最高價者，但在場的元大銀行代表表明也有投標，卻未遭公布價格。

國產署宣布暫停開標，派人前往郵局，取得1封標封而繼續開標程序，元大以最高標價82億100萬元得標。南山人壽不服，向台北高等行政法院聲請停止這起標案決標的執行。

台北高等行政法院審理認為，停止執行應以有行政處分存在為前提，本案為「非公用」土地設定地上權，性質為行政機關為代表國庫將「非公用」的公有財產設定地上權的私法行為，並不是行政處分，不符合行政訴訟法第116條第3項和訴願法第93條第2項規定的要件，因此裁定駁回。

南山人壽不服，提起抗告，最高行政法院今傍晚認定，原審裁定無誤，認事、用法亦無不當，駁回抗告，全案定讞。