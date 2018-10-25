偷吃朋友妻 被打到腦傷輕度失智

2018-10-25 22:09

〔記者王定傳／新北報導〕王姓男子前年發現陳姓好友竟跟老婆偷情，要求好手到新北市土城天靈靈三太子廟內，向神明發誓斷了這段情，沒想到被拒絕，他夥同2名好友狂毆陳男致全身多處骨折，還產生腦創傷認知功能受損、輕度失智等；新北地院依傷害致人重傷罪，判王3年6個月徒刑，王的2名好友被依傷害罪判刑2月及3個月。

檢警調查，2016年1月27日，王男發現好友與老婆偷情後，就載著陳男前往天靈靈三太子廟，要求陳男在神明前發誓分手、斷絕往來，到了廟門口，陳男拒絕發誓，王男即拳腳相向，甚至拿鐵棒痛毆，再把他載往土城一家醫院門口丟包。

由於醫院已休息，陳男只好自行返家，卻因多處骨折，倒臥在樓梯間，室友發現送醫，陳男全身是傷，更嚴重的是，他經治療後仍有腦創傷認知功能缺損，神經心理評估結果為輕度失智，時有怪異舉動，如大叫、拿玩具丟人，退化行為類似小孩。

王男辯稱，陳男原本說好到廟宇發誓，卻出爾反爾，不敢發誓，又因為喝了酒，一時氣起來才打陳男手腳，沒打頭，腦部認知功能缺損與他無關。

合議庭依醫院鑑定判斷，陳男腦部所受傷勢，一個可能是他被打後，腿部不穩跌摔、倒地等，以致於腦部外傷，另一個是骨折併發症，都與王男施暴行為有關。

合議庭斥責王男以多欺少，僅因不願配合發誓，就暴力相向，這與當場「抓姦在床」，一時衝動下手不同，且王男至今還認為：「陳男影響我家庭所造成傷害，不會比他所受的傷還要輕」，無減刑空間；可上訴。