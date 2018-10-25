「小姐還好嗎？」醉女下車癱倒 遭惡狼「撿屍」性侵

2018-10-25 17:54

〔記者王定傳／新北報導〕女子小美（化名）去年9月跟同事到KTV歡聚後，醉倒在新北市新莊區新泰路大馬路上，被根本不認識的38男子簡姓男子盯上，帶到旅館指侵得逞；小蘭察覺下體遭異物侵入驚醒，身旁還有陌生男子，自己僅穿一件小可愛，嚇傻報案，簡男否認犯行，新北地院合議庭不採信，依乘機性交罪判他4年徒刑。

檢警調查，當日小美下班後與同事到KTV唱歌，結束後搭計程車準備回家，不料，她卻在途中要求下車，癱倒在路邊，讓簡男有機可趁。

小美回憶，上計程車時，還能報出家裡地址，但休息一下後更醉，隱約記得下車時，有個人（指簡男）跑過來扶她，並詢問：「小姐還好嗎？」隨後搭上另一台計程車，完全沒有印象如何進入旅館。

直到早上，小美感覺下體遭異物侵入，發覺身處陌生環境，且上半身僅剩一件小可愛，旁邊還有一個陌生男子，簡直嚇傻。

此時，簡男竟開口指，小美吐在他及一名路人身上，還摔壞他的手機，要求賠償，小美故作鎮定，請男友前來處理，事後報案處理；簡男辯稱，小美有牽他的手稍微抓癢，但絕無碰觸下體。

合議庭認為小美所述並無矛盾之處，2人素昧平生、毫無情愫，不可能共赴旅館，小美迄今未求償，無誣陷動機，且依監視器畫面、旅館人員等證詞可知，她被攙扶進旅館時，頭部時而低垂、時而後仰，早已酒醉意識不清，退房時神情緊張，急欲借用電話，向男友述說此事時，神情驚恐，並立即驗傷及報警，驗傷顯示她下體輕微紅腫，簡男供詞又前後不一，判定有罪；可上訴。

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