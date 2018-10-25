記帳少錢遭妻疑養小三 他當柯南發現小偷竟是...

嘉義縣朴子市許姓女子偷錢。（記者林宜樟翻攝）

2018-10-25 17:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市經營「柑仔店」的蘇女和開拉麵店的許女是姐妹淘，最近蘇女記帳時發現收入短少，原本懷疑是顏姓老公「養小三」，後來調閱監視器卻見是許女偷錢，原本打算不追究；但被誤會的老公為捍衛清白，拍下鈔票編號，昨天許女又來偷錢，顏某趕緊報警，警方確認鈔票編號，許女也坦承犯案。

警方調查，55歲蘇女和50歲許女因生意往來而成為姐妹淘，本月蘇女發現金錢短少，原本認為顏姓老公在外面養女人，雙方爭吵；後來蘇女發現錢不是老公偷的卻是姐妹淘偷走，但念於交情，並未報警和戳破她。

但顏姓男子被誤會心有不甘，認為要「要捍衛男子漢的清白」，將抽屜內的鈔票編號拍照存證；前天許女又來到店內，又趁機偷走4000元，顏某發現錢短少，立即報警。

警方偵訊時，許女坦承因為有欠債，經濟壓力大，才會多次趁機偷錢，而且一次不會把所有現金取走，避免被發現，訊後被依竊盜罪嫌移送；蘇女說，原以為是老公將抽屜錢拿去養小三，沒想到是姐妹淘偷錢，本來打算原諒她，沒想到她再次來偷取；顏姓男子說，這個月夫妻倆不斷因金錢短少吵架，還被老婆貼「養小三」標籤，因此決定要當「柯南」，抓出偷錢犯人。