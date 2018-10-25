成醫開刀房喋血案開庭 林光宇再控職場霸凌

成大醫院開刀房喋血案今天開準備程序庭。圖為兇嫌成醫心臟外科體外循環師林光宇（中）。（資料照）

2018-10-25 17:49

〔記者王俊忠／台南報導〕成大醫院心臟外科體外循環師林光宇9月28日上午持刀進開刀房，刺傷院內體循師組長陳彩鳳，還波及傷到女醫師胡祐寧，檢方在6天內快速偵結、依殺人未遂等罪嫌起訴，今天上午在台南地方法院開第一次準備程序庭。

台南地院行政庭長蔡雅惠說，林光宇案，南院今天上午是進行準備程序庭，聽取被告答辯與爭點整理，並確認日後的審理計畫，包括要調閱相關的病歷等資料及交互詰問雙方聲請的證人共9人，因案件尚在審理中，法院尚無任何結論可告知外界。

一名關切此案的邱姓網友到庭旁聽，在臉書社群寫下他的觀察筆記。

檢方起訴時，指林光宇共刺傷陳彩鳳7刀。邱姓網友說，開庭時提到，成醫開刀治療陳彩鳳後，竟出現第8刀傷口，令人質疑。林光宇主張應交由第三方公正醫療單位鑑定，判斷到底是林光宇的刺傷或是成醫醫療疏失導致陳彩鳳出現氣血胸。法官表示，先請成醫當天開刀醫師判斷自己有無疏失？若被告仍不服，再找其他單位鑑定。

至於林光宇行兇動機的職場霸凌問題，邱姓網友指稱，林光宇說，成醫心臟外科主任羅傳堯告訴他，如果他找得到職務代理人就可以休假，但羅主任又跟其他人說不能當林光宇的職代；林光宇還說，羅主任不讓他離職，只能借調，實際上成醫毫無動作，直到台北榮總放棄找他。

對於後續開庭傳喚9名證人出庭作證程序，邱姓網友轉述說，律師同意證人在偵訊時所說具有證據力，但要求行使詰問權。檢察官與法官都認為需以成大醫院工作為主要考量，不一定能準時傳喚成醫證人出庭。