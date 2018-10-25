前南投縣長李朝卿入監 應蹲苦窯14年至30年

2018-10-25 15:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕因貪污案判刑98年，今天（25日）含淚入獄執行的前南投縣長李朝卿，到底應入監蹲苦窯多久？

依據法律程序，李朝卿的執行刑，應由南投地檢署將卷宗交給台中高分檢，由台中高分檢向台中高分院聲請裁定執行刑，不過，因台中高分檢尚未收到南投地檢署的相關卷宗，也尚未向台中高分院聲請，依照一般程序，通常會在執行報到數日或數週之後，才會聲請裁定，但因李朝卿還有一部份涉案案件發回審理，因此，裁定需要相當時間，但不會影響李朝卿的任何權益。

依刑法第51條規定， 「宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾30年」，李朝卿被控涉貪案合計達111件，其中，103件發回更審，而被依收受回扣罪定讞的8件貪污案中，回扣金額高達946萬元，其中1件判刑14年、7件各判12年，總共98年，依刑法上述規定，合併執刑期至少14年，最高上限是30年，亦即李朝卿的執行刑，介於14年至30年。

台中高分檢指出，李朝卿今天入監的執行指揮書是暫時性（暫訂14年），通常是受刑人報到執行後數日或數週，台中高分檢收到完整案卷，オ能聲請定刑，不過，李朝卿涉案中，有一部分發回審理，聲請定刑恐需相當時日，但不會影響李的任何利益。