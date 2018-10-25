國道上擦撞轎車 砂石車司機撞破護欄受困

福爾摩沙高速公路北上31.1K處，今天上午傳出砂石車撞轎車意外，砂石車司機為閃避，撞破護欄受困，導致2人受傷，圖為車禍現場。（記者吳仁捷翻攝）

2018-10-25 16:45

〔記者吳仁捷、陳薏云／新北報導〕福爾摩沙高速公路北上安坑路段今天上午傳出砂石車與轎車車禍，一輛朱姓男子駕駛砂石車與徐姓女子駕駛的轎車擦撞，朱男閃避時，撞斷段匣道儀控燈桿，受困半毀的車頭，消防員破壞車體救出，連同飽受驚訝、肢體擦傷的徐女都送醫救治；車禍原因仍待調查釐清。

福高南下31.1K處，今天上午9時獲報，一輛砂石車擦撞一輛轎車後，衝破分隔道護欄，撞斷儀控燈桿，消防人員到場，先確認砂石車、轎車駕駛傷勢，發現52歲砂石車朱姓駕駛受困，49歲轎車徐姓女駕駛擦傷，消防員先將徐女送醫，花費10多分鐘破壞車體救出朱男送醫。

國道六隊樹林分隊調查，事發之際，徐女、朱男都開車正要上匣道，朱男未注意下，擦撞徐女座車，朱男為免劇烈撞擊傷及無辜，緊急往外側閃躲，未料他自己撞上分隔島護欄受困；朱男因受困胸部疼痛、遭撞的徐女右手、右腳擦傷。

警方初判為砂石車未保持安全車距肇禍，雙方都沒酒駕；這起事故影響閘道內側1線車道，大型吊車到場後，砂石車在事故後1個半小時排除，恢復正常通車。

國道六隊樹林分隊長呼籲，大型車輛易有視線死角，行駛或變換車道時，應再三確認沒有鄰車，對於前方之車輛，也當保持安全行車距離，國道警方呼籲，大型車可安裝「大型車行車視野輔助系統」，搭配保持安全車距，減少視線死角釀禍。