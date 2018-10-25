割女友喉再自刎裝殉情 醋男判處無期徒刑

2018-10-25 14:55

〔記者王定傳／新北報導〕45歲男子李國琳懷疑50歲陳姓女友另結新歡，持水果刀、菜刀瘋狂砍殺後自刎，謊稱殉情，陳女因喉部中刀，送醫搶救3天後傷重不治，連陳女的愛犬也遭波及受傷；新北地院今依殺人罪，判陳男無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴；李國琳今聆判後面無表情。

檢警調查，陳女常在住家附近的公園，與同事、友人喝酒聊天，讓李男醋勁大發，他懷疑女友另結新歡產生爭執，今年3月17日凌晨2時許，李男撞見女友在公園內與前男友喝酒，要女友回家遭拒，氣得當場上前開罵、施暴，隨後返回同居處，企圖開瓦斯自殺，被陳女父親制止。

之後，李男把女友的衣服全部剪破，一見陳女返家，質問：「為何喝到三更半夜才回來？是不是不要我了？是不是背叛我？有沒有對不起我？」等，並發狂持水果刀砍頸，連陳女的土狗也被砍傷，下手兇狠，把水果刀都砍斷。

李男仍未停手，殺紅了眼，換拿菜刀持續女友頸部、頭部劈砍，見女友倒臥血泊，便拿菜刀自殘，並撥打119謊稱兩人殉情。李男在偵查時辯稱，當時遭土狗攻擊，不慎誤傷女友，審理時仍堅持這套說法。

合議庭認為，李男持鋒利的水果刀及菜刀朝陳女重要部位砍殺，攻擊頸部多達3次，有致人於死地之意，預謀殺人且下手兇狠，也未與家屬和解，嚴重危害社會秩序，犯後否認，不宜輕縱。

不過，考量李男曾表示希望向被害者上香、道歉，在監時有抄佛經，希望透過家屬燒給陳女，可見並非完全泯滅良心，加上檢方未具體求刑，死者家屬對刑度也未表示意見，無期徒刑依法須執行25年以上，且有悔意者才可假釋出獄，否則須繼續監禁，足已兼顧行為人教化、矯正與社會安全維護，認無剝奪生命必要，判無期徒刑。