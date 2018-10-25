花心男害小三跳樓自殺 被訴加工自殺獲判無罪

2018-10-25 13:31

〔記者張文川／台北報導〕25歲湯姓女美髮師去年底得知耿姓男友劈腿，自己無意間成了小三，今年元旦假期到耿男住處談判後，清晨搭電梯直上12樓墜樓身亡，檢警發現耿男案發前曾揚言「要去死我陪你」，事後還刪除與湯女LINE部分對話紀錄，北檢依加工自殺罪嫌起訴他；北院審理後認為耿男有勸她不要自殺，認定沒有犯意，今判耿男無罪。可上訴。

今年元旦清晨7點多，湯女摔落台北市和平東路三段公車站牌停等區，全身多處骨折，當場死亡，未留下遺書。

檢方調查，耿男原本已有固定女友，仍與湯女交往，湯女無意間成為小三，兩人多次爭吵。耿男應訊時指出，湯女的死雖與他不是完全無關，但他並沒未幫助湯女自殺的犯意與行為。

今年初跨年假期，湯女到耿男家談判，後來卻選擇跳樓結束生命，他警詢時透露，女友睡前說了多次「想去死」，他以為只是氣話，一度回說「要去死我陪你」，未料一覺起來，女友竟已殞命，他是被警察叫醒才知情。

耿男告訴檢警，湯女說了很多「想去死」等情緒性的話語，他認為湯女只是發洩一下，後來兩人喝了一點酒，感覺氣氛已緩和，還相擁而眠並發生性關係，他以為沒事了，清晨一度聽到女友開關門的聲響，未以為意，仍繼續睡。

法院認定，耿男在警詢時供稱曾勸湯女不要跳樓，「兩人講好不死的」，也曾在頂樓天台告訴湯女說「跳樓是一件恐怖的事」，因此認定耿男沒有加工自殺的犯意，判處無罪。

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