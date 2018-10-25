快樂出遊卻先進醫院 7旬婦被撞哭訴「幫我出口氣」

2018-10-25 13:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市楊姓老婦日前清晨騎車外出，準備與胞妹會合出遊，未料途中被休旅車擦撞，對方還落跑，這下不但出遊泡湯還進醫院，氣得楊婦面露痛苦表情哭訴：「警察先生，可以幫我出一口氣嗎」，員警漏夜追查15小時，揪出肇事的陳姓生意人，他雖辯稱不知道有撞到人，但訊後還是被依肇事逃逸等罪嫌送辦。

警方調查指出，72歲楊婦當天清晨近5時許騎車行經北屯區進化路與北屯路口時，遭一輛休旅車擦撞，連人帶車倒地受傷，未料休旅車駕駛未留在現場協助或報警，反加速落跑，僅留楊婦在現場等待警消人員協助送醫。

第五分局交通分隊員警現場測繪完畢後，趕往醫院訪視楊婦並了解事件始末，只見因疼痛不斷呻吟的楊婦說，稍早騎車準備到北屯路與文心路口的胞妹住處，與胞妹會合後一同出遊，沒想到途中被這麼一撞，不但規畫許久的出遊計畫泡湯，人還得躺在醫院，實在很不甘願，隨即哭訴說出一句「警察先生，對方真沒天良，可以幫我出一口氣嗎」。

此話一出頓時觸到員警同情，警員王建智立即返回事故現場模擬對方可能逃逸路徑，訪查周遭住戶並調閱相關監視器影像畫面，終於在15小時內揪出駕駛休旅車逃逸的32歲陳姓生意人約談到案，經查機車左側前端與休旅車右側後段發生碰撞跡證相吻合，但陳男卻仍辯稱不知道有撞到人，訊後全案仍依肇事逃逸、過失傷害罪嫌函送偵辦。

五分局交通分隊長李建興表示，發生交通事故一定要下車關懷對方或報警處理，如有受傷還要叫救護車協助送醫，如發生車禍未盡「在場義務」則涉及道路交通管理處罰條例；當事人受傷則涉刑法肇事逃逸罪嫌。

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