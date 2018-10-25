警政署大樓天花板塌落 大批水泥掉落險砸傷人

警政署忠誠樓今天上午發生天花板塌落意外，大批碎石掉落，幸無人受傷。（警政署提供）

2018-10-25 13:11

〔記者黃敦硯／台北報導〕位於台北市忠孝東路一段的警政署，今天上午九點多，忠誠樓辦公大樓大門口的天花板突然塌落，大批天花板夾層與水泥碎石塊從天而降，水泥碎石掉落一地，而該處塌陷位置，是警政署署長、副署長等高階警官每天上班進出辦公室的必經之地，幸好意外發生時沒人經過，無人受傷。

據了解，包括警政署長、副署長、主任秘書、督察室主任等三線三星高階警官的辦公室，都位在忠誠樓，每天都會從該棟大樓一樓進出。

警政署表示，此次意外塌落處的上方，是三樓秘書室主任辦公室的陽台，由於是超過30年的建築物，因日照雨淋的關係，出現風化現象，而風化掉落的水泥碎石原本是落在天花板夾層，今天疑因不耐承重而使得水泥碎石與天花板夾層一併掉落。

警政署指出，掉落處是建築物主體外方突出的屋簷部份，上面沒有承重，無結構上立即危險，原本明年就已編列耐震補強經費，預定維修，後勤組已僱工修復中。

今天上午意外發生時，現場傳出「砰」的一聲巨響，在裡面辦公的警官聞聲連忙奪門而出查看，由於掉落的天花板夾層與水泥碎塊數量不少，幸好當時沒有人經過，否則若是砸中人，後果恐不堪設想。