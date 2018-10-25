偵辦台鐵普悠瑪事故 宜檢提4聲明：18條人命責任「責無旁貸」

宜蘭地檢署主任檢察官江貞諭，今出面對外說明偵辦狀況。（記者張議晨攝）

2018-10-25 12:56

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦台鐵普悠瑪列車翻覆事故，宜蘭地檢署主任檢察官江貞諭，今中午提出4點聲明，她強調，相關物證、事證全署已連夜查扣，只要有證據，就會依法偵辦；這案件背負18條人命，她們感同身受，這些責任對檢方而言事責無旁貸，一定會一一調查。

江貞諭指出，地檢署偵辦本案是跟著證據走，證據到哪裡檢方就辦到哪裡，就目前所有物證跟事證，全署檢察官已連夜查扣，並跟所有人員作聯繫，只要有證據就會依法偵辦。

她說，案件是浮動的，涉案人跟相關責任、證據都會去追究，並未針對特定方向或特定人士，這點必須澄清。

江貞諭也說，這案件背負18條人命，事發當天，全署檢察官分成兩組，1組負責現場蒐證，另一組連夜相驗，檢方在現場感同身受，這18條人命的責任，對檢方而言是「責無旁貸」，一定會一一調查。

江貞諭坦言，過程中難免會有家屬指教，或未竟事宜，本署都一一承受，也感謝大家指教。

另外，有關個資、證人及被告等人身分，江貞諭也澄清，相關人士都有確切掌握，也有查證，有關特定人前科資料、生活經歷等個人經驗、習慣，本署不回應也不證時，也請大家給被害人跟證人空間。

最後，江貞諭強調，有關法院聲押裁定書部分，檢察官仍在統整事證，研議是否抗告。

至於該列車司機員尤振仲，曾有施用安非他命等犯行紀錄，是否會影響駕駛狀況，對此，江貞諭解釋，對於司機員前科紀錄跟經歷，該署不回應，但跟案件有關事證、相關檢體採樣、跡證等，他們都在掌握中。