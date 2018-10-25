狂追3個孩子的媽 小黃司機丟雞蛋、撒冥紙GG了

2018-10-25 12:55

〔記者林嘉東／基隆報導〕已婚的譚姓計程車司機，追不到國小簡姓女同學，竟由愛生恨，陸續以丟雞蛋、撒冥紙、傳恐嚇簡訊等手段糾纏，搞到簡女罹患憂鬱症。民事部分，基隆地院判譚男須賠償簡女40萬元精神損害賠償；刑事部分，基隆地檢署依恐嚇、誹謗等罪嫌起訴他。

譚男與簡女是國小同學，小學畢業後長達20多年未曾謀面，2013年間兩人透過臉書重逢，譚雖已經結婚生子，但仍對簡女展開熱烈追求，後來知道簡女離婚、背房貸，還要獨力撫養3名子女，遂不時饋贈簡女金錢，不過簡女始終以譚男有家室為由拒絕交往。

譚男被控求愛不成，由愛轉恨，2016年起對簡女展開瘋狂報復，陸續利用4支不同門號手機傳送：「你喜歡X不一樣的人騙錢嗎，不用我們讓妳體驗50人」、「讓我押小孩來處理」等9封恐嚇簡訊給簡女與簡女的姑姑。

同年4月至10月間，譚男又8度到簡女父母住處外丟雞蛋、撒冥紙抗議，甚至在簡父的車上張貼「再不吭聲下次不是這樣解決...」「請你那忘恩負義的女兒出面...」等傳單。

簡女憤而提告，主張自己早在2016年3月間，就把向譚男借來的15萬元還清，豈料對方始終不放過她，不但害她辭去工作，且有家歸不得，甚至罹患憂鬱症；簡女訴請譚男賠償100萬元精神損害賠償。

開庭時，譚承認丟雞蛋、撒冥紙等行為，強調目的只是要逼簡女出面，不是恐嚇。法官審理認為，譚傳給簡女及其家人的簡訊內容，足以讓簡女心生畏懼，撒冥紙、丟雞蛋及貼傳單等行為也涉及妨害名譽，考量簡女為此身心俱疲，甚至罹病，判譚男賠償40萬元。

刑事部分，檢方認定譚從105年9月起2個月內，分別以傳簡訊恐嚇簡女，至簡女住處撒冥紙、丟雞蛋，累計多達17次，將譚依恐嚇、誹謗等罪嫌起訴。