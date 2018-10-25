癡心換絕情 綠光男臉書罵人反挨告

2018-10-25 12:46

〔記者王駿杰／新竹報導〕地表最悲情男友！

37歲陳姓男子與蘇姓女友相戀7年，不但幫她付房屋頭期款，無償將房子登記在蘇女名下，還負擔所有家電開銷，並提供每個月5千元生活費給蘇女，卻癡心換絕情，被蘇女連續劈腿兩次，陳男一氣之下到臉書ＰＯ文，痛罵對方「臭破麻」，雖一吐怨氣，卻因此吃上官司，賠了夫人又折兵。

陳男告訴警方，他與蘇女認識10年，相戀7年，對她掏心掏肺，蘇女買房時他不但付了15萬元頭期款，還負擔所有家電開銷，甚至省吃儉用，每個月額外撥出5千元當成給蘇女的生活費，卻換來對方欺瞞與劈腿，實在很痛心。

陳男說，今年3月間他無意間接獲小王來訊，表明要他離開蘇女，他頓時綠光罩頂，經逼問蘇女才承認劈腿，且與小王發生性關係，當時蘇女為尋求原諒，保證不與小王聯繫，不料半年後又被他發現蘇女仍與對方藕斷絲連，他心已死，決定分手，但實在氣不過，才會在臉書ＰＯ文抒發情緒，他的ＰＯ文並無指名道姓，相片也有用馬賽克，是蘇女對號入座。

蘇女指控，陳男ＰＯ文下方附有line對話紀錄截圖與她的大頭照及臉書暱稱，雖然一部分暱稱遭遮蓋，ＰＯ文內容卻粗俗不堪，且足以讓人辨認她的身分。

蘇女認為，陳男的ＰＯ文已經影響她的工作與生活，上個月向警方報案，怒告陳男妨害名譽、妨害秘密，警方已受理。