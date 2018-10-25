騙74歲婦人近2千萬 資深演員王盛弘判2年半確定入獄

2018-10-25 12:25

〔記者楊國文／台北報導〕資深演員王盛弘被74歲王姓婦人指控，以「在美國開刀需手術費」、「胞弟病危」等理由，詐騙1993萬元，王開庭時，曾辯稱「我們是情侶」，但法官不採信，高等法院今依詐欺罪判王男2年6月徒刑定讞，宣判後，高院也立即通報移民署將他境管，以利執行入獄。

71歲的王盛弘拍過多部廣告與電視劇，王姓老婦指控，7年前經人介紹認識王盛弘後，王從2012年5月7日起，佯稱「因胞弟病危須前往美國」、「其胞弟死後有遺產分給我」等謊話，向她借錢，她信以為真，陸續借他三萬、五萬不等款項。

王婦指出，不久，王男又以「人在美國開刀需要手術費」等理由，騙取她匯款數萬元至40萬元不等款項，她前後共匯款200次，共被騙1993萬8000元。王婦氣憤說，她後來發現王男人根本就在台灣，並無他所說的事實，才知道受騙，因此報警提告。

審理時，王盛弘曾否認詐欺，表示自己不是罪犯，指和王婦是情侶關係，感謝王婦照顧他。後來，王男表示，確有編一些故事向王婦借錢，是因為個人賭債而借款，若說實話，王婦應該不會借錢。

王婦訴苦說，借王男款項大多是貸款而來，「被他騙得很慘」，生活陷入困境。一審被依詐欺罪判刑2年6月，王男不服上訴高院。

高院判決指出，王男利用王婦對他的同情，騙取她匯款200次近2000萬元鉅款，犯罪事證明確，因此今駁回上訴，全案定讞。