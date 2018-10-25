金主胖哥在逃 遠赴拉脫維亞詐團再起訴47人

2018-10-25 12:46

［記者楊政郡／台中報導］台灣的金主在北歐拉脫維亞共和國，連續成立詐騙機房，以電信詐騙手法詐騙中、港、澳人士，3處機房已查知詐騙所得1億4847萬元，2017年8月間被該國警方及中國公安查獲，分8批遣送回台110人，中檢首波起訴44人，第二波依加重詐欺及組織犯罪條例起訴主要幹部黃、林等47人。

起訴書指出，台灣金主（另案偵辦中）2017年出招攬有外語能力的黃某（綽號黃小杯）、有國外生活經驗的林某（綽號小玉）2男，又找到王（綽號安哥）、顏（綽號龍王）、陳（綽號其其，以上三人另案偵辦），共同負責招攬、安排承租機房、採購生活用品、人員話術訓練等等。

2017年6月3日中旬至4月27日成立A機房（無證據證明詐騙有所得），在拉脫維亞境內轉移陣地後，又在同年6月20至7月24日又成立B機房，詐騙所得1億4847萬餘元，同年8月14日又要轉移拉脫維亞里加市的C機房，但被中國公安連同B機房一起抄了，C機房還未運作就被抄了，無犯罪所得。

此案中國公安總計逮捕110名台灣籍涉案人員，險些遭移送到中國，原中國公安要求引渡「中國公民」回中國失敗，一名主謀向台灣代表處求救，以及拉脫維亞警方追查下，這群台籍詐騙犯才被遣返回台。

拉脫維亞警方是在去年與中國公安破獲這起國際網路電信詐騙案，當時中國公安聲稱落網的110名嫌犯是「中國公民」，黃某擔心被送到中國受審，以其精通得外語，透過拉脫維亞警方向台灣代表處求救，拉脫維亞警方追查後也發現所持都是「台灣護照」，經台灣代表處積極交涉，才順利遣返回台。

中檢首波依已起訴李嫌等44人，「第二波」在起訴47人，持續追緝在逃的金主「胖哥」等多人。