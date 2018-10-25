直播女染毒被警查獲 供毒的已婚藥頭有她家鑰匙

長相清秀吸睛的直播女染毒，被高市刑大遠赴屏東市查獲，供毒的已婚藥頭卻有她家鑰匙，並在叧一藥腳林姓通緝犯家查獲改造手槍。（記者黃良傑翻攝）

2018-10-25 12:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕綽號「標哥」陳姓男子供毒給洪姓直播女及林姓通緝犯，被高市刑大鎖定，飛象過河到屏東市逮人，在林男家起出改造手槍1把、子彈半成品3顆，叧於林男住處查獲0.2公克安毒。

刑大科偵隊今指出，日前接獲線報，已婚的「標哥」陳男（44歲）經常出入直播女洪女（28歲）住處，涉嫌利用通訊軟體LINE販毒給被通緝的林姓藥腳，警方監控察覺林男（35歲）是詐欺通緝犯，昨天先到陳嫌住處搜查，因陳男身上有洪女住處鑰匙，警方帶他到洪女家調查，並搜查林男屏東市住處。

警方查出洪女是聊天網站的直播，因男友涉及毒品案入獄，男友託弟弟的好友「標哥」陳男照顧洪女，不料，陳男和洪女竟成毒友，陳男供稱無償供毒給直播女洪女，否認販毒，洪女也否認與已婚藥頭交往。

刑大叧於通緝犯林男住處查獲1把改造手槍、3顆子彈半成品，以及印有「警察武器保養工具包」，林男供稱毒品來源是「標哥」，以每錢2500元不等購買，以590元上網購得「警察武器保養工具包」，陳男否認販毒。