那個人怪怪der！ 他熱心提示助警逮毒蟲

2018-10-25 12:36

〔記者許國楨／台中報導〕楊姓毒蟲攜毒外出看到特警巡邏車，一時心虛趕緊閃進超商內佯裝領錢藉此逃避查緝，詭異舉動引起一名購物完的張姓市民注意，未料張男取車時反被特警盤查，只見他義正詞嚴的說，「查我沒用，超商內那個人怪怪的好像是車手」，警方隨即轉移目標攔查楊男果然起出毒汽水包，當場人贓俱獲讓楊男啞口無言。

台中市警局保安大隊特勤中隊副中隊長戴琬翔，前晚帶班巡經西屯區四川路時，發現一名剛自附近超商買完東西準備趨車離去的張姓市民，上車前還不斷東張西望形跡可疑盤查，張男此時沒好氣的向警方說，「警察先生我是單純的查我沒用，反到是超商內那個人怪怪的，鬼鬼祟祟好像是車手」。

警方隨即按張男描述的男子特癥趕往超商內查看，見23歲楊男站在提款機前卻沒有領錢的動作直覺有異攔查，過程中楊男神情慌張、眼神飄忽不定更引起警方懷疑請他出示證件，就在他打開包包同時，眼尖警方發現包包內竟藏了2包彩色惡魔橘子汽水包（重18.7公克），現場以試劑檢測果然含有二級毒品卡西酮成分。

有毒品刑案紀錄的楊男坦承毒品是自己所有，警訊中供稱，剛剛步行到超商前突然見到警車，一時心虛假裝進入超商站在提款機前佯裝領錢，原以為藉此可以躲避查緝，未料還是被警方識破查獲，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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