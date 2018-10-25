假釋藏深山改造手槍子彈 擁槍男睡夢中被逮

恆春警分局在選前破獲非法擁槍案。（記者陳彥廷翻攝）

2018-10-25 11:31

［記者陳彥廷／屏東報導］謝姓男子還在假釋中，但卻不知悔改，藏在深山竟是要改造手槍謀利，因接近選舉，警方不敢大意，經多月查訪終於將謝嫌一舉成擒，現場就起出大批子彈半成品，數量連警方都為之咋舌。

屏東縣政府警察局恆春警分局為淨化選前轄區治安，循線得知恆春地區有1名謝姓男子擁槍自重，並意圖擾亂選前治安，經多月查訪，發現該男子躲藏偏遠山區1處民宅，時機成熟後報請屏東地方法院核准搜索票，因謝男擁槍自重，警方派出仁壽、龍水、長樂派出所等優勢聯合警力前往搜索。

不過，孤身1人的謝嫌在警方進入搜索時，竟還在昏睡當中，見警方上門裝傻直說「不知警方為何找上門」，更矢口否認持有改造槍枝，但在警方出示搜索票後仔細搜索，先在謝嫌住處查獲為數可觀2大包子彈半成品、改造槍管1支、填裝火藥1盒及底火，謝嫌見違禁口被抄，卻仍未吐實，只承認持有上述違禁物品並未持有改造槍械企圖誤導警方偵辦。

警方進一步到謝嫌車輛搜索，在車輛副駕駛座下方起出改造手槍把、彈夾1只及改造子彈8發，人贓俱獲讓謝嫌是當場啞口無言，表示警方起獲的改造手槍與子彈為其所有，自知難逃法網後向警方坦承違法持有改造手槍、子彈等違禁物品，全案經警方偵訊後依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方是因今年7月份偵辦某傷害案件時，意外發現謝嫌疑似擁槍自重，且還有意擾亂選前治安，欲趁亂謀利，心態十分要不得，分局長楊龍祥說，該案持續將向上朔源積極追查槍枝來源，而現正值選舉期間警方將展示加強打擊犯罪、掃蕩檢肅非法槍之決心，以維護選舉期間治安，更呼籲民眾持有非法管制槍械屬於嚴重罪刑切勿以身試法。

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