朱雪璋被控誣告網友 一審判無罪

2018-10-25 11:35

〔記者張文川／台北報導〕台北市光信里長朱雪璋，前年2月與柔術高手「深海閻王」王毓霖等人比武時，找黑衣人埋伏並砍斷王的腳筋，一審被判刑6年；審理期間他又與張姓網友筆戰，指控張男冒用他的里長名義在臉書PO文「請你注意一下你的腳筋」，控告張男偽造文書及妨害名譽，但台北地檢署認定該文是朱雪璋所寫，去年5月依誣告罪嫌起訴朱；台北地院今認定證據不足，判朱無罪。

前年10月朱雪璋獲交保後，有網友在他經營的「光信里里長朱雪璋」臉書粉絲團上留言，質疑朱雪璋在比武案發後說謊。

「光信里長朱雪璋」竟留言反嗆「請你注意一下你的腳筋、有傷就請去看醫生」、「等你有能力可以搬進光信里的時候，再來這裡發言吧！」但不久即刪文，之後朱雪璋再以相同名義發文，澄清前文並非他寫的，是被冒名貼文。

朱雪璋控告張姓網友，指張男冒他名義PO文，告張男偽造文書及妨害名譽；張姓網友應訊時則指出，他只是轉貼分享文章，該篇PO文不是他寫的。

檢方認定「請你注意一下你的腳筋」是朱雪璋自己留言，因此不起訴張男，再依誣告罪嫌起訴朱雪璋。

朱雪璋偵審時開庭皆矢口否認是他自導自演，強調他是被網友惡搞，那段留言絕不是他自己寫的。

法官認為依據證據，難以認定朱明知不是張男留言仍蓄意誣陷，證據不足，判朱無罪。可上訴。