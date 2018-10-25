涉貪被判98年 前南投縣長李朝卿含淚入監服刑

前南投縣長李朝卿今在許多鄉親陪同下，前往南投地檢署報到。（記者謝介裕攝）

2018-10-25 11:04

〔記者謝介裕／南投報導〕前南投縣長李朝卿涉及的8件貪污案，依一罪一罰，總共被判98年定讞，在檢警調憲啟動防逃機制下，今日李朝卿也依規定來到南投地檢署報到，訊問後，將發監執行。

李朝卿今日前往南投地檢署報到，包括議長何勝豐、副縣長陳正昇、前代理縣長陳志清等人，以及許多親友都到場送行，「加油、加油……」等打氣、鼓勵的話語，也不絕於耳，令李十分感動，也頻頻哽咽向送暖的鄉親表達謝意。

據調查，李朝卿被控涉貪的案件，合計111件，其中，103件發回更審，而被依收受回扣罪定讞的8件貪污案中，回扣金額高達946萬元，其中1件判刑14年、7件各判12年，總共98年，依刑法規定，合併執刑期上限為30年，但至少須服刑14年以上，待台中高分檢向法院聲請定執行刑後，李最後須服刑的年限才可望明朗化。

李朝卿於2005年當選南投縣長，4年後順利連任，2012年11月間，南投檢調就此貪污疑雲展開大規模搜索、調查，期間還曾在縣長辦公室茶葉罐內搜出30萬元的贓款，之後李便被羈押並停職，儘管迄今，李仍自認自己沒有貪贓枉法，但檢方強調，絕無預設立場，整個案件偵辦過程，均依事證對其提起公訴、判決及執行。

前南投縣長李朝卿進入南投地檢署後，被法警帶往偵訊室報到。（記者謝介裕攝）