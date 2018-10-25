外拍賺1200元 國中妹慘遭惡狼戳下體

2018-10-25 10:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓男子在臉書化名陳姓女子，透過訊息功能與就讀國中的小君（化名）攀談，小君為了賺零用錢，答應外拍學校運動服，但卻在拍攝過程慘遭蔡男摳下體，還拍下多張猥褻照片，小君事後向老師反應、報警，橋頭地院依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪蔡男徒刑7年5月。

判決指出，去年11月6日晚上10點多，小君玩臉書時接到「陳姓女子」傳來的訊息，陳女向她說，自己是高中女學生，可以提供工作機會，只要穿著學校運動服供拍攝背影照片即可賺錢；小君動心與對方深入交談後，約定3天後約出拍攝。

約定日期當天，小君抵達約定的河堤公園，卻一直見不到陳女，於是透過臉書訊息與陳女連絡，陳女推稱臨時有事無法到，要小君自己與攝影師碰面，還傳了一張蔡男的照片供指認。沒多久，小君與蔡男碰面後，蔡男便帶著小君到公園的女廁拍照。

拍照過程中，蔡男藉口幫小君調整衣服、姿勢，數度用手指戳或滑過她的下體，由於小君個頭很小不到155公分，蔡男身高175公分、體型壯碩，小君嚇得不敢反抗，深怕被對方強暴，只能一直說「不要、不要！」。

蔡男見小君不敢反抗，還掏出生殖器與小君的屁股合照，並要求小君再換上其他學校的運動褲讓他拍照；小君後來鼓起勇氣打了蔡男，才順利逃離廁所。

事後，小君雖逃離狼爪沒有被強暴，但仍讓她心理很受傷，當時她還不曉陳女和蔡男是同一人，還上網傳訊息給陳女抱怨，陳女回她：「其實拍照本來摸就是正常的，因為會調整衣服跟褲子，這都是很基本的」、「所以摸了屁股跟下面其實沒甚麼超級正常」等話。

後來，小君愈想愈不對，向導師哭訴此事，老師帶著她前去報案，揪出蔡男後，才發現他和陳女竟是同一人；橋頭地院審理時，蔡男坦承拍攝過這些照片，但辯稱小君是同意和他外出拍照，事後也拿了他1200元，他只是為了調整拍照姿勢，不小心碰到女方的下體，不是故意的。

但合議庭勘驗小君和陳女（即蔡男）的對話紀錄，發現兩人約拍前，陳女就不斷以金錢誘惑小君同意「口交」、「摸屁股」、「舔小穴」等行為，但都被小君拒絕，加上犯罪事實明確，因此依犯強制猥褻罪，判蔡男徒刑10月、強制使未滿18歲之人被拍攝猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑7年2月，應執行有期徒刑7年5月，可上訴。