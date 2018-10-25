小王陷入感情糾葛 痛殺花錢買春的老闆娘

鍾姓女老闆娘。（資料照）

2018-10-25 09:53

［記者楊政郡／台中報導］台中市西屯區安林路一家紙工廠鍾姓老闆娘，長期與黃姓計程車司機有婚外情，每次幽會鍾女都給「小王」5千至1萬元供其花用，今年初黃男發現鍾女疑似另結新歡，從台南市北上攜帶兇器，進入紙工廠內猛刺鍾女數刀致死，逃離現場至附近排水溝畏罪跳河自殺未遂，台中地院依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身。

判決書指出，計程車司機黃男（48歲、台南市人）與該紙工廠鍾姓女老闆（52歲）有長年婚外情，經常相約在台南、屏東、台中市等處見面幽會，每次見面鍾女都會給黃男5千至1萬的「夜渡資」。

但鍾女把他當「牛郎」，花錢買春，黃男卻陷入感情糾葛，今年初黃某發現鍾女漸漸疏遠，懷疑鍾女另結新歡，心生醋意，2018年3月13日由台南攜帶小水果刀一把北上，在嘉義市太保某五金行又購買西瓜刀及大錐子兩支，駕駛自用小客車到鍾女的住處兼工廠。

一進入工廠高喊鍾女名字，辦公室找到鍾女後朝鍾女胸部、兩臂連刺數刀，導致鍾女胸部穿刺傷合併氣胸、右心室破裂、心包膜填塞等嚴重傷勢，該工廠員工到辦公室查看，老闆娘已躺在血泊中，送醫急救後翌日凌晨死亡。

而黃男行兇後逃離辦公室，中途與該工廠員工拉扯，逃出工廠後至附近排水溝器圖跳河自殺，但警方據報後詢線追查到排水溝逮捕黃嫌。

黃嫌到案後坦承不諱，辯稱自己有精神疾病，有精神科就醫紀錄，但法官認為其精神疾病並不影響其判斷力，依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身。

黃姓司機行兇後跳水溝、被救起（資料照）