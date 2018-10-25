扯！ OL三度拒絕老闆牽手 竟遭開除還被告...

2018-10-25 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北一名周姓OL今年8月收到張姓老闆傳簡訊來問她「要不要牽手在一起」，周女三度拒絕老闆之後竟然就被開除，她離職後在臉書貼文「從來不知道被開除還可以是因為這種原因」，但張男卻認為名譽受辱對此提告。台北地檢署認為，周女貼文並未指名道姓，就算指述對象是張男也有所依據，並不構成犯罪，將周女不起訴。

根據《蘋果日報》報導，周女因為年輕貌美，張姓老闆曾多次私下詢問「要不要牽手在一起」，但都遭到周女拒絕，最後張男竟然傳簡訊和周女說：「妳不想牽，我也不想被消費，我這輩子沒求過任何人，這次也不例外‧‧‧第三次被回絕，我也不想多說什麼，‧‧‧找個時間收拾一下妳的裝備，我想這次的再見，應該就是永遠不會見了。」將周女開除。

周女對「拒絕牽手」遭到開除感到不解，在臉書貼文留下「從來不知道被開除還可以是因為這種原因」、「但我確實做不到，所以‧‧‧掰～」等內容，並貼上同事幫她拍的一張照片，張男發現後認為名譽受損，告周女誹謗。

周女到案後坦承這些文章和照片的確是她貼在自己臉書的，但她否認貶損張男名譽，且文中沒指名道姓，照片是在公司大樓外面拍的，並不是在公司內，所以是張男自己對號入座。檢察官認為，文中內容不足以辨識張男身分，且就算文章是針對張男，周女的文章也是有所根據，因此將周女不起訴。