忍者偷車賊和女友開房間 警扮「內將」逮到脫光光的他

警方將全身光溜溜的張姓通緝犯壓制在地。（記者陳文嬋翻攝）

2018-10-25 09:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，高市2名竊賊扮忍者，涉嫌專偷「現代」車輛犯案，再懸掛贓牌行竊電纜線，還以警政APP躲避查緝，警方以車追人鎖定行蹤，趁張姓通緝犯帶女友開房間，佯裝摩鐵「內將」智取脫光光的張男，全力追查另名在逃張姓共犯。

高市近來傳出多起現代車輛失竊，警方調閱監視器畫面，赫見2名竊賊裝扮忍者，戴頭套、口罩蒙面，涉嫌以T字板手破壞車鎖，偷竊現代車輛後，再偷贓牌懸掛現代車輛，行竊電纜線得手後，銷贓變賣換現。

鳳山偵查隊以車追人深入調查，鎖定2名張姓男子涉嫌重大，2人一度因偷電纜線，將車輛違停紅線被拖吊，事後為了取回贓物及滅證，竟半夜蒙面潛入拖吊場，取走電纜線等贓物，還拔下車牌帶走，行徑囂張。

警方前天一度埋伏苓雅區正義路停車場，不料2人見警，竟駕車撞斷停車場柵欄，警方立即展開線上圍捕，2人逃竄至鳳山區武營路，2人棄車改搭計程車，再轉偷機車逃逸，仍被警方掌握行蹤，鎖定張姓通緝犯帶女友到摩鐵開房間休息。

警方埋伏在摩鐵1樓，副隊長陳世元佯裝成摩鐵服務生，趁休息時間敲門，指稱時間到了，張男警覺性高拒絕開門，從門縫遞出500元表示要延長休息時間，陳世元表示這樣沒禮貌，要開門拿錢，張男上當果然開門，警方強勢踹門而入，只見張男全身光溜溜，整個人倒貼牆壁，警方將他壓制在地，帶回警局偵辦。

警方表示，張男（37歲）身揹竊盜及詐欺5條通緝，他到案坦承犯行不諱，現場起獲贓車1部、海洛因3包重1.67公克，另於鳳山區臨海路起出1部贓車，清查涉及12起汽車車牌竊盜及6起汽車竊盜及1起機車竊盜案，警訊後將他依毒品、竊盜等罪嫌送辦，另名張姓共犯追緝中。

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