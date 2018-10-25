普悠瑪行進中…檢查員3度要他探頭看車側燈 司機喊：太危險！

今日完整通聯記錄曝光，尤姓司機在事發前43分中就不斷求援，檢查員則是在列車行進間三度要司機「探頭查看問題來源」，讓尤姓司機直喊「太危險」。（資料照）

2018-10-25 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕普悠瑪列車21日發生出軌翻覆意外，釀成18人死亡、上百人受傷，尤姓司機和台鐵說法針對通知調度員關閉ATP的說詞兜不攏，而今日完整通聯記錄曝光，尤姓司機在事發前43分鐘開始就不斷求援，檢查員則是在列車行進間3度要司機「探頭查看問題來源」，讓尤姓司機直喊「太危險」。

綜合媒體報導，從下午4點26分左右開始的對話中，檢查員開始和尤姓司機對話，嘗試解決列車狀況，當時列車在龜山至頭城段行進，尤姓司機，一邊檢查一邊處理檢查員的問話，而檢查員則是「3度要他探頭查看問題」。

下列為提及探頭查看問題之通聯記錄內容：

檢查員：怎麼可能會這樣？你就繼續跑，如果他亮的話，你就叫列車長，你先探頭，先探頭到車窗外面看看，看是哪一車綠色燈亮起來，不然你這樣沒辦法抓，不然你這樣怎麼抓呢？

（註：傾斜系統進入備援傾斜，原因不明。）

司機員：就亮起來，就全部都亮。

檢查員：拉不起來停留軔機的燈就亮起來了嗎？那個燈啊，駕駛台停留軔機的燈。

（註：MR過低，動力抑制。）

司機員：車長也在這邊看，還有宜蘭工務段的啊。

檢查員：再來，你就探頭看看哪一車，你要確定哪一車，不然這樣很難抓。

司機員：看哪一車就對啦？

檢查員：好，有問題再跟我回報，你下一停靠站是哪裡？

司機員：好…

司機員：宜蘭

檢查員：宜蘭喔，好你先開吧，你先開，那你有沒有晚點？

檢查員：今天有沒有晚點？喂～你現在有沒晚點？

司機員：有啊，有晚點啊，我現在動力又不見了，現在電門又沒有速度。

檢查員：趕快看啊，你現在趕快看車側綠燈有沒有亮起來？

司機員：車側的綠燈，那我請列車長幫我看車側的燈有沒有亮。

檢查員：探頭就知道了。

司機員：我怎麼探頭，我探頭警醒就會卡掉啊。

檢查員：好，叫列車長看一下，你現在還在走嗎？車子還在走嗎？

司機員：那個車側燈，不是不是，那個車側旁邊，不要摔下去，有亮嗎？

檢查員：在車窗注意一下就好啦。

司機員：看不到…不要看了，太危險了。

完整通聯記錄請見：

普悠瑪通聯紀錄曝光！ 司機一路求援43分鐘