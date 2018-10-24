候選人涉賄聲押獲准 隔天法院竟「依法」當庭放人

2018-10-24 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕日前嘉義地檢署偵辦嘉義縣水上鄉一起賄選案，發現劉姓鄉民代表候選人涉嫌賄選，原已在10月22日向法院聲押獲准；不料嘉義地方法院隔天發現，正值鄉代會定期會開會期間，根據《地方制度法》，除現行犯或通緝犯，非經代表會同意不得逮捕獲拘禁民意代表，最後翻案，涉案候選人當庭釋放。

綜合媒體報導，嘉義檢警先前調查發現，劉姓鄉民代表候選人在今年10月間，透過2位樁腳以每票500元的代價，向鄉里選民買票，觸犯《公職人員選舉罷免法》，檢方依劉姓鄉民代表候選人罪嫌重大，且有勾結串證之虞，在10月22日向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

不料隔天（23日）早上，嘉義地院向水上鄉民代表會詢問，得知鄉代會定期大會在10/22至11/2召開，依《地方制度法》規定，被告未經水上鄉代會同意，不得逕自逮捕或拘禁，隨即在當天下午2時30分許將劉姓鄉民代表當庭釋放。

法院表示，由於劉姓鄉代涉嫌賄選一案是在22日晚間10點10分開始訊問，偵訊完畢時已接近凌晨，院方無法向水上鄉代會鄉代會查證是否在開會期間，而卷內事證也無法證明檢察官的逮捕行為違法，才會裁定羈押；嘉義地檢署對此表示，法律之前人人平等，同樣涉及賄選，「求連任的現任民代，在開議期間有地方制度法的保護傘，但其他競選的候選人卻不同待遇」，再加上放了再聲請羈押成功的機率低，除非有新事證，認為該法已經不適宜，呼籲修法。