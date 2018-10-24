10/24 今彩539頭獎開出1注！大福彩、雙贏彩 頭獎摃龜

2018-10-24 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月24日）開獎的第107000255期今彩539頭獎1注中獎，由彰化縣和美鎮和東里彰美路五段286號1樓的「客來發彩券行」開出；第107000085期大福彩及第107000159期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000085期大福彩中獎號碼為「02、04、10、14、15、22、36，特別號：21」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共49注中獎，每注可得4000元；肆獎共929注中獎，每注可得400元；普獎共7214注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎1注中獎，可得10萬元。

第107000159期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、06、07、12、14、18、19、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共13注中獎，每注可得10萬元；參獎共469注中獎，每注可得500元；肆獎共5800注中獎，每注可得100元。

第107000255期今彩539中獎號碼為「06、29、31、32、39」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共123注中獎，每注可得2萬元；參獎共4877注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬5690注中獎，每注可得50元。

第107000255期39樂合彩中獎號碼為「06、29、31、32、39」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共146注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5660注中獎，每注可得1125元。

第107000255期3星彩中獎號碼為「075」，正彩共5注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000255期4星彩中獎號碼為「7851」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」