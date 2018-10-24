被按喇叭與超車 男子森77狂譙五字經還丟檳榔渣

銀色轎車駕駛被按喇叭與超車，心有怨氣竟在等紅燈時開車門叫囂，狂譙三字經與五字經。（圖擷取自爆料公社）

2018-10-24 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾今（24）日凌晨2點25分在臉書上指出，先前開車經過新北市五股區新五路時，因對1部銀色轎車按喇叭與超車，竟被對方在等紅燈時開車門叫囂，狂譙三字經與五字經，影片曝光網友痛批駕駛鬧事，力挺受害駕駛「告好告滿」。

民眾將影片上傳至臉書社團「爆料公社」，鏡頭前銀色轎車駕駛被掌鏡民眾按喇叭與超車，心有怨氣竟搖下車窗痛罵「幹X娘」及其他穢言，並不斷痛罵「叭殺小」、「下來啊」，對方發現自己辱罵無用後，拿出口中以及車內的檳榔渣丟向受辱駕駛，行徑十分囂張。

根據《蘋果》報導，受辱駕駛當時車上載有妻子、2名6歲以下幼童與老母親，案經蘆洲分局德音派出所承辦後，警方指出該名駕駛涉嫌觸犯《公然侮辱罪》，因此將透過受害人提供的車牌號碼追查，請該名駕駛人到派出所製作筆錄。

許多網友對此指出，該名駕駛人除公然侮辱外，語意中帶有危害他人生命安全意味，也亂丟檳榔渣、行駛中開啟車門，違反《恐嚇罪》、《廢棄物清理法》與《道路交通管理處罰條例》，許多網友逕自檢舉該名駕駛，也支持受害駕駛「告好告滿」。

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