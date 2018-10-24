「鬼來電」！9個月近3萬通報案電話 員警接到手軟

彰化縣警局勤務中心接獲不少騷擾電話，員警電話接到手軟。（記者湯世名攝）

2018-10-24 21:32

〔記者湯世名／彰化報導〕亂撥警方「110」報案電話小心觸法，彰化縣警局勤務中心今年1至9月，共接獲高達2萬9986通包括謊報、騷擾、酒醉甚至不出聲的「鬼來電」等電話，平均1個月逾3300多通，員警電話接到手軟，其中福興鄉1名田姓男子在短短2小時內連撥9通電話騷擾，警方屢勸不聽，只得將他依違反社會秩序維護法函送法辦，田男遭裁罰5000元，也是今年首例，警方強調，無故亂撥報案電話且屢勸不聽者，最重將處拘留或1萬2000元罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。

彰化縣警局統計，勤務中心110報案系統，今年1至9月受理全縣共2萬9986通屬於「無效案件」的報案電話，其中，重複報案1萬1142通、謊報5通、精神異常3693通、酒醉民眾393通、騷擾電話1萬4753通，這5大類無效案件中，又以騷擾電話最令警方頭疼。

今年3月福興鄉1名田姓男子從晚間7時至9時，短短2小時即撥打110多達9通，先指稱安養院救護車疑載有罪犯，警方應介入調查，後又指責警方為何未處理，員警3度播放「無故撥打警察機關報案專線經勸阻不聽，得科以罰鍰」的勸阻語音，田男又數度辱罵員警，警方認定其行為已違反社會秩序維護法，將他函送法辦，彰化地方法院刑事簡易庭5月底將他裁定5000元罰鍰，也是今年首例。

彰化縣警局勤務中心主任張樂村指出，無故撥打110比率居高不下，苗栗縣曾發生婦人打電話報案，竟是要求丈夫履行同居義務，甚至還有報案稱「上廁所沒帶衛生紙」，以及情侶吵架也來報案，讓警方不勝其擾，此外，彰化縣警局也接獲不少不出聲、喝醉酒、惡作劇等報案電話，其中最令警方困擾是不出聲的「鬼來電」，常在半夜讓值班員警不知所措。

張樂村強調，無故撥打110報案者，通常警方會盡量勸導，並播放勸阻語音，一旦勸導無效或辱罵警方，警方都會依社會秩序維護法第85條第4款規定，處拘留或1萬2000元以下罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。

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