農地遭宮廟侵占嚴重 全國共違占3000多公頃

2018-10-24 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的農地不只有民宿、違建工廠，還有不少以宗教之名違建的公廟道場，根據農委會在106年全國農地盤查結果指出，全國包括平地、山坡地被寺廟竊佔的農地面積高達3070公頃；而政大地政系教授徐世榮表示，過去曾有學生舉報一處大廟違建，結果不僅被當地政府「吃案」，事後還遭地方人士，甚至是民代、立委、議員等「有力人士」打電話騷擾警告。

《聯合新聞網》報導，有名雲林的農民稱，某間位在雲林的大型媽祖廟，在10多年前是一名建設公司的老闆下鄉蓋的，從原本的「一座」慢慢擴張成「一區」，但離譜的是那一區還是農地重劃區上的優良農地，長期遭地方政府忽視，結果蓋到現在「根本變城池了」。

根據農委會在106年全國農地盤查結果指出，全國包括平地、山坡地被寺廟竊佔的農地面積高達3070公頃；而國產署與林務局一份清查報告指出，非法占用公有地的宗教建築從2009年的2189筆暴增到今年4月的3220筆，面積達116公頃；「地球公民基金會」批評，如果當初《宗教基本法》草案沒被擋下，現有的宗教違建就會「合法取得公有土地」，甚至還「免建照、免消防設備」。

而徐世榮指出，由於農地非都市土地，不被區域計畫法所囊括，歸屬在地方政府的權責，但就像拆違章工廠會影響選票一樣，拆這些違章宮廟也會引起信徒反彈，所以地方民意代表沒有不關注這塊的；他表示，過去他曾有學生發現高雄某大廟是違建，當時就曾被師父勸說「施主啊！要心存大愛，這不能拆。」，但學生還是向當地政府舉報，不過最後被高層壓下；也曾有學生查報後，被地方地方上民代、立委、議員等「有力人士」打電話騷擾，甚至要他「出入小心一點」；就算地方政府有編列查報拆除的預算，經議會審核也是被刪得亂七八糟，造成現在地方農地上宮廟違建林立的亂象。