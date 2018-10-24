半夜納涼 男子跌落大樓護網撿回一命

蘇男深夜跌至大樓護網。（記者黃旭磊翻攝）

2018-10-24 22:10

［記者黃旭磊／高雄報導］男子深夜熱到睡不著，到大樓走廊納涼，竟失足從5樓欄杆縫摔落，幸安全防護網攔獲撿回性命。

三民第一警分局今天表示，蘇男（57歲）於22日深夜跌至大樓護網，手腳緊抓安全繩動彈不得，警消架設工具協助脫困，若無護欄，墜下1樓恐有生命危險。

蘇男獲救後稱睡不著想吹風，睡眼惺忪竟失足摔落，還好神明保佑被護網救起，沒釀成墜樓意外，抱歉救援期間驚動鄰居，也感謝警消協助。