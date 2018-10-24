王炳忠告陳明通 陸委會：主委職責查辦中國對台統戰

2018-10-24 19:45

〔記者鍾麗華／台北報導〕新黨青年軍王炳忠今天對陸委會主委陳明通提告，對此，陸委會表示，陳明通主委基於職責，有責任與義務協調各部門，積極查辦中國對台統戰作為，以維我國家安全及公共利益。

立法院內政委員會於10月22日進行「如何防範政府以防杜境外資金影響年底選舉之名，變相政治嚴查大陸台商金流之濫權行為」專題報告，陳明通答詢時提到新黨青年軍王炳忠的官司，王炳忠不滿自己被陳明通點名，認為陳明通的發言已損害其名譽，今赴台北地檢署控告陳明通誹謗。

陸委會指出，陳明通22日於立法院內政委員會，就立委質詢中國介入我方年底選舉相關議題，相關答詢內容，係基於陸委會統籌協調處理有關兩岸事務職掌，就中國長期以來對台統戰之各項作為，有責任與義務協調各部門積極防範與查辦，以維我國家安全及公共利益。

陸委會說，王炳忠涉犯國家安全法案件已經台北地檢署起訴在案，屬眾所週知的事實。陳明通在立法院所作答詢，內容係依據此一司法案件偵結起訴的公開資料為事實描述，並指出司法機關將就對當事人有利、不利證據進行調查，無誹謗特定人之意圖。

陸委會表示，前述案件涉中國對我方人民滲透、統戰，危害我國家安全，為社會矚目案件。陳明通針對立委及各界關切事項，基於公益考量於答詢時引用，當屬對可受公評之事善意發表評論。相關當事人倘執意提告，陸委會尊重司法程序處理，不再進行評論。