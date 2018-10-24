遭撞死退休義消夫婦二七 兒女不寄望肇禍屁孩道歉賠償

新北市樹林退休義消黃金鏱與妻子許明珠（見圖）到台北市工作，遭與友人黃佑呈飆車的謝亞軒撞死；黃金鏱兒女今忙著為雙親進行二七法事，對肇事屁孩、官方不抱任何希望，只希望雙親的犧牲，換來社會對司法、危險駕駛等改革。（記者吳仁捷攝）

2018-10-24 23:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林退休義消黃金鏱與妻子許明珠在台北市遭飆車的謝亞軒撞死，謝嫌裁定交保因覓保無著羈押，從犯黃佑呈交保後，也遲未聯繫家屬致歉；黃金鏱兒女今忙著為雙親進行二七法事，遲沒等到交保屁孩道歉電話或到靈前致歉，兒女們對屁孩、官方已不抱任何希望，只希望雙親的犧牲，能換來遏止危險駕駛的司法改革。

21歲無照駕駛男子謝亞軒，11日晚間在下班尖峰時間，與友人黃佑呈各駕一車在台北市南京東路飆車競速，謝男失控衝上騎樓撞死退休義消黃金鏱，其妻許明珠與保全等3人，台北地院開羈押庭後，裁定謝亞軒15萬元交保，黃佑呈10萬元交保，皆限制住居，由於謝亞軒覓保無著，法官重開羈押庭，改裁定謝亞軒羈押；但黃嫌交保後，至今仍未向遭撞死的3人靈前致哀，家屬至今仍無法釋懷。

黃家兒女訂於28日為雙親舉辦告別式，新北市各界、義消代表屆時將到場送黃金鏱、許明珠最後一程。長子黃志皓說，雙親在台北市合法停車格內工作遭撞死，但二七過去，未見台北市政府官員致意，或表示歉意，黃志皓直嗆台北市長柯文哲，放任台北街頭發生屁孩撞死3人不聞不問，只顧著選舉，給人的感覺是選舉大於人命，雙親在台北市遭撞死只是活該，黃志皓痛批，雙親不該是這樣白白犧牲，希望高官們能因此做出些改革、不要再讓競速、酒駕等危險駕駛釀成悲劇。

黃志皓說，三兄妹都有工作，父母也留下積蓄，他們不為求償，但看著雙親遭撞死的悲劇，政府、司法放任累犯屁孩駕車肇事，直到發生撞死人的憾事，老百姓無法好好安穩生活，原本健在的父母出門工作無辜遭撞死，但包括柯文哲等民選首長、高官不能給人民安康生活，子女們認為雙親犧牲自己，希望能喚醒社會的良知、改革，希望台北市政府、司法單位給家屬交代；目前也已委託律師，在辦完雙親後事後，繼續為雙親討公道。