「感冒的女兒」要江湖救急 8旬翁差點遭詐

所幸郵局經理驚覺有異，向警方報案並與老翁的女兒求證，啟動「圈存機制」後成功將匯款的帳戶凍結，成功替老翁保住34萬8千元。（記者王駿杰翻攝）

2018-10-24 20:01

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名83歲潘姓老翁今天上午接到詐騙集團電話，對方以猜猜我是誰老梗，佯稱是老翁「感冒的女兒」，指好友急需用錢，希望老翁能江湖救急19萬8千元，老翁未起疑，迅速到郵局匯款，不料，對方竟變本加厲又要求再匯15萬，所幸郵局經理驚覺有異，向警方報案並與老翁的女兒求證，啟動「圈存機制」後成功將匯款的帳戶凍結，成功替老翁保住34萬8千元。

警方指出，詐騙集團謊稱是潘翁的女兒，以「朋友急需用錢」為由向他進行詐騙，要求匯款19萬8千元，潘翁起初懷疑對方聲音異常，但詐騙集團卻辯稱是「感冒」所引起，潘翁護女心切，衝到建中郵局匯款，郵局員雖不斷與他確認，但潘翁仍堅持匯款。

警方表示，詐騙集團見有甜頭可嘗，一小時後又打電話希望潘翁再匯15萬元，此時機警的郵局員覺得有詐，堅持不讓他匯款，並向警方報案。

警方獲報趕抵，立刻聯繫潘翁妻子與女兒進行查證，最後在家人勸阻下總算相信自己遭詐，警方見狀立刻啟動「圈存機制」，將匯款的帳戶凍結。

警方提醒，民眾若接獲親友電話或其他通訊軟體，表明要借錢，一定要向本人親自查證，以免受騙遭詐，真的不小心上當，也可聯繫銀行，或撥打165啟動「圈存機制」，仍有機會保住被騙的金錢。