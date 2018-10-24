沉迷直播當「乾爹」 台企高層A公款3000萬瘋狂「斗內」

檢方調查，享受當「乾爹」快感的翁男，最常打賞17直播主「咪咪」（圖）。（翻攝17直播）

2018-10-24 18:10

〔記者錢利忠／台北報導〕曾任台灣瑞環公司管理部長的翁姓男子，因沉迷於「17直播」，為了打賞直播主，竟以螞蟻搬象方式侵吞公款3000多萬元，並將錢拿去「斗內」（出自英文Donate，贊助直播主之意），開心當起直播主的「乾爹」（指曾斗內過直播主用戶）；後來公司發現異狀，翁男才認罪；台北地檢署今依詐欺及偽造有價證券等罪將他起訴。

40多歲的翁男已婚，且外表斯文、談吐有禮，擔任公司高層幹部的他，長期背著妻子與多名長相甜美、身材火辣的直播主互動，動不動就「斗內」直播主，金額數千至數十萬元不等，4年多來竟累計花了3000多萬元，全部用來打賞直播主。

檢方調查，沉迷於打賞直播主、享受當「乾爹」快感的翁男，最常打賞綽號「咪咪」等2名直播主，每次打賞金額竟多達數萬及數十萬元，而他用來打賞直播主的錢，全部都來自於公司款項，且他因侵占公款被法辦時，儲值帳戶內竟還存有100萬元，準備用來「斗內」。

翁男庭訊時承認侵占公款，並指覺得直播主的工作及生活辛苦，才侵占公款拿去「斗內」給直播主，他從未與任何1名直播主約會或碰面，對方也不知道他的真實身分。

檢方查出，與台灣瑞環公司往來的銀行，去年發現該公司的支票及提款單出現異常，該公司指定匯入帳戶全是翁男的私人帳戶，因而通知台灣瑞環留意；該公司清查金流，驚覺翁男竟從2013年至2017年間，利用職務之便，以溢領的方式陸續侵吞公款，金額累計多達3000多萬元。

翁男侵吞公款的劣跡被發現後，面臨詐欺及偽造有價證券等官司，翁男庭訊時承認將公款拿去打賞直播主，還爆哭指此案爆發後，自己的婚姻已面臨危機，近況「很不好」，未來會想辦法將侵吞的款項歸還給公司。