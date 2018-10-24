慢飛天使喜歡看車常迷路 每個人都想幫他回家

2018-10-24 19:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市35歲患有唐氏症的周姓男子，常趁家人不注意離家，他喜歡看汽車，常跑到大型路口看車，走累了就地癱坐路口，中市員警每次獲報協助時，幾乎都有認識他的熱心路人，上前提供周男住家資訊，熱情地想幫他回家，不完美的天使，身上卻凝聚來自社會各角落的愛，讓人見證台灣最美的風景。

台市警局第三分局東區分駐所上週五接獲報案，指中市東區與太平區交界處的路口，有「兒童」坐在分隔島上看似迷路，需要警察的協助，員警馳抵時，是多次協助返家的周姓唐氏症患者，他雖已35歲，卻看似宛如兒童，「又是熟面孔，癱坐在老位置」。

員警檢視周男手上的皮革手環，確認周家住址後，如同往直接將他載返太平區住家，抵達時，周母才得知兒子又擅自跑出門，周母說，兒子很喜歡看車子，雖然行動不方便，但可以慢慢走，經常走上1、2公里去看汽車，近期兒子常去警察找到他的路口，或許是該路口車流量大，可以看到很多的汽車。

要照顧唐氏症兒子，同時張羅全家生計，辛苦非外人可以想像，看似習以為常、表情淡然的周母，不斷向警察致謝，員警也發現，每次協助周男返家時，常有民眾路人熱心提供周家資訊，員警也會盡力協助他平安返家，也期待來自社會的善意，能讓周母獲得撫慰。