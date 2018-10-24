賣過期海鮮害民眾吃下肚 不良夫妻判刑1年4月及緩刑

南市衛生局人員查封佳里區浚美商行與浚仁實業公司的過期及問題海鮮存貨。（資料照，記者王俊忠翻攝）

2018-10-24 18:38

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南經營浚美商行、浚仁公司的吳姓夫妻，涉嫌將已過期的海鮮重新包裝銷售、流入7家外燴業者，估計有百公斤過期海鮮被民眾吃下肚。檢方調查，吳姓夫妻、員工共5人被依詐欺罪起訴；台南地院審認吳姓夫妻犯加重詐欺取財罪，各判刑1年4月、均緩刑3年，並須向國庫支付15萬元。

另公司方姓會計、陳姓司機及陳姓員工，各判刑1年2月、均緩刑2年，並向國庫支付2萬6千元至3萬2千元，此案還可上訴。

檢方調查，保七總隊接獲線索追查，今年1月間指揮保七總隊第三大隊、食藥署、南市府衛生局等搜索2家公司、2處冷凍倉儲及地下加工廠，發現業者正在地下加工廠將過期的沙蝦仁原料解凍，準備重新包裝，並貼上重製的有效日期標籤，當場查扣54箱逾期沙蝦仁。而業者承租的兩處冷凍倉儲內，約有1600公斤熟凍龍蝦、鱈冰魚及黃金蟹肉管等過期海鮮食品，其中熟凍龍蝦已過期近2年，全數由衛生局查扣封存。

衛生局表示，兩間公司已售出的冷凍蟹腳肉、冷凍比目魚、小龍蝦等過期食品約100公斤，流向為台南市的7家外燴業者，經查已全數用完、進到消費者肚子裡。這間食品公司販售對象主要是坊間熱炒店與做外燴業者，100公斤過期食品大多供應路邊辦桌、宴席。

法官認為，吳姓夫妻因一時貪念、思慮不周，誤觸法網，犯後坦承犯罪、尚有悔意，被害人均表明不提告訴，經此偵查審判科刑，足以作為警惕，應無再犯之虞，且檢察官也同意吳氏夫妻等人附條件的緩刑宣告，因此給予緩刑自新機會。