少女遭父多次性侵 量刑時向法官求情「沒人照顧阿嬤」

2018-10-24 18:34

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣少女小美（化名）15歲起就慘遭生父多次性侵，新竹地院法官審畢量刑時，小美透過社工向法官求情，表示儘管他是獸父，但還是她爸爸，不能說沒有養育之恩，加上父親還要照顧年邁的阿嬤，進監牢後阿嬤就沒人陪了，希望法官可以網開一面，最後法官受到感動，僅判刑4年8月。

判決書指出，陳男在女兒小美國三升高一的暑假時，與小美母親離婚，竟趁機將房門反鎖，強壓女兒脫去衣褲性侵得逞，去年3月又在房內抓住小美的手，命她不得亂動，先撫摸胸部與下體，再強行性侵得逞，事後小美因反抗過程中身體多處成傷，經友人陪同送醫治療。

去年8月陳男在房內又想性侵小美，她用手撥開父親狼爪，並將父親一把推開，但陳男還是撫摸女兒胸部、大腿並強抱得逞，經小美嚴厲拒絕及警告才罷手。後來小美因不堪遭父親多次性侵、猥褻，只好告知生母，經母親陪同報警。

法官認為，陳男身為人父，竟為逞一己私慾，罔顧倫常，致女兒身心受創，然而小美在全案審理前，就曾透過社工表示，不希望父親進去關，希望從輕量刑，而審理時小美當庭拜託法官「可以不要判那麼重嗎？雖然我很難過，但他還是我爸爸，而且他照顧我那麼久了，還要照顧奶奶，如果他去關，奶奶就沒人陪了！」

最後法官受到小美感動，加上陳男犯後坦承不諱、且無前科，最後法官依成年人連續故意對少年犯強制性交罪，原本最重可判7年以下有期徒刑，僅對陳男判刑4年8月。