新店加油站火警影像曝光 濃煙竄天嚇壞人

加油站進行加油機工程時，產生火花引發火災（記者陳薏云翻攝）

2018-10-24 17:54

〔記者陳薏云／新北報導〕今下午2時許，新店區安康路一段一處加油站加油機起火燃燒，現場4名員工遭波及受傷，火勢由員工自行撲滅，警消趕到現場將3名員工以及一名正在加油的顧客送醫，詳細起火原因仍待釐清。

據一旁磁磚店的員工表示，當時看到濃煙後衝出來看，就看到大火直奔天際，且一名中年男子全身著火在地上打滾，一旁的加油站員工立刻拿滅火器上前滅火，也因此遭到灼傷。

警消趕到現場後，現場有3名加油機更換包商燒傷，分別為56歲、44歲袁姓兄弟，哥哥左前臂5%一度燒燙傷；弟弟全身百分之90%燒燙傷。55歲莊姓包商臉、上臂9%二度燒燙傷。27歲陳姓加油站員工手臂燒傷。

另當時正有一台小貨車停在起火加油機前，使用另台加油機加油，看到後方起火，車上的18歲施姓少年立刻跳車逃跑，卻也因此扭傷腳踝。

負責接油管的其中一名包商受訪表示，此更換加油機工程約從今天早上10時許開始，第一列泵島上有兩台柴油加油機，因第二台加油機損壞，因此今日工程就是將第一台舊款加油機拆下移往第二台的油管位置擺放，再將全新的加油機安裝在第一台的油管位置上。

下午2時許，第一台全新加油機已經安裝完畢，正要將舊款加油機安裝至第二油管位置時，疑因地面電線短路，產生火花後引燃油管內的殘餘柴油，才會發生火災。

該加油站雖是加盟門市，但中油總公司聽聞火警訊息，也已趕赴現場了解狀況，另外新北市消防局火災調查科也到現場勘查，釐清詳細火災原因。

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