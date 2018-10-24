丁小芹賣假包被判3年半 二審認罪：「知道錯了」

丁小芹（圖中）開完庭後低調不願受訪。（記者王定傳攝）

2018-10-24 17:11

〔記者王定傳／新北報導〕藝人丁小芹在網路賣仿冒CHANEL、FENDI等名牌包，甚至收錢不出貨、誆稱全新卻是二手貨等，詐欺金額17萬餘元，有12人受騙，一審依加重詐欺罪判她3年6個月徒刑，二審智財法院今開庭，丁改口認罪：「很懊悔、知道錯了」，並表示會努力與被害者和解，希望爭取緩刑！

檢警調查，丁小芹於2015年8月起，在旋轉及蝦皮拍賣，販售假的CHANEL、FENDI包，或賣衣服、背包、導入儀時，在被害人匯款後根本沒出貨，甚至佯稱貨品全新，實際是二手貨；丁小芹被告後辯稱，把網拍帳號借給1名叫「Natasha」的朋友處理交易，她不知情。

一審合議庭不採信，依利用網路對公眾散布詐欺13罪（有1人被騙2次），合併判刑3年6月；若最後判決確定，由於不得易科罰金，丁女須入獄服刑。

丁小芹提起上訴，智財法院今天下午開準備程序庭時，她改口認罪，不再堅持出借帳戶說法，她還表示：「自己很懊悔、知道錯了」，會承擔責任，但一審刑度太重，希望法院給她機會及時間，會努力和解，且此事造成她演藝事業重創，她之前還有代言合約，恐有龐大違約金賠償問題，希望爭取緩刑，完成代言工作；庭訊結束後，丁低調不願接受採訪。