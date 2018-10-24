大膽竊賊！不偷香油錢 改搬土地公廟百年香爐

2018-10-24 17:38

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕大膽！苗縣土地公廟百年香爐竟遭竊！

苗栗縣西湖鄉金獅村一處土地公廟，當中香爐已有百年歷史，相當珍貴，為地方居民相當重視的歷史與宗教文物。豈料通霄鎮梅南里38歲胡姓男子，有多次竊盜前科，仍不務正業，23日淩晨0：30分騎車行經西湖鄉該處土地公廟時，手癢難耐，進入打算竊取財物，結果相中香爐，直接把香爐搬回家。

警方調閱監視器後，循線找到胡男住處，並發現胡男做案時騎乘的機車，警方先在原地埋伏後，等到23日下午6點胡男返家時一舉逮人，今天訊後依竊盜罪嫌移送。