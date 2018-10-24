報廢消防車違規上路 失控撞9車恐賠300萬

無牌的報廢消防車在南投南崗工業區失控連環撞，車頭嚴重毀損。（記者劉濱銓攝）

2018-10-24 16:16

〔記者劉濱銓／南投報導〕36歲楊姓男子，今上午駕駛報廢消防車行經南投市南崗工業區，在下坡路段疑因煞車失靈，失控連撞停在路邊的9輛車，警方調查發現，楊男駕駛車輛報廢且無牌上路，將依法處以3600至1萬800元罰鍰，現場遭撞車輛高達9輛，有些還被撞成廢鐵，修車技師粗估車損約300萬元。

警方調查，楊男駕駛的是環保公司的車輛，從工業區工廠出發，行駛約800公尺來到下坡路段，疑似煞車失靈，連續擦撞路旁9輛車，其中還有2輛車被壓在消防車下，拖行約100公尺才停止，所幸沒有人員受傷。

楊男供稱，消防車是公司標得的報廢消防車，交車至今約半年時間，當時是要駕車前往監理站重新換號牌，怎料途中遇上煞車失靈，才釀成重大事故。

警方表示，楊男酒測值為零，初判疑因機械故障，導致煞車失靈，惟車輛無牌上路，依法可處3600至1萬800元，若要申請臨時號牌，也不能便宜行事開著無牌車上路，將會依法開罰。

至於沿路被撞的車輛損失，由於遭推撞、擦撞，甚至被壓成廢鐵等情況不一，修車技師粗估車損約300萬元。

南投縣消防局則說，該輛車並非南投縣汰除報廢的消防車，一般公務車輛汰除，都會透過招標，委由具回收能力的環保公司處理。