密室捆綁劫殺母女1死1傷 三嫌起訴遭求處死刑

2018-10-24 18:53

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市新莊區90歲李婦和67歲女兒，被與母女倆同住12年的34歲男子林昆鋒及2名共犯37歲的張宥和、33歲彭奕皓綑綁封住口鼻，再以安眠藥迷昏威逼母女交出信用卡、提款卡密碼，得手3萬8200元現金及金戒指，三人還將大門反鎖製造成密室再逃離，造成母死女傷，新北地檢署認定三嫌預謀犯案，今依強盜殺人等罪嫌起訴3人，並向法院求處死刑。

檢警調查，李婦小兒子透過廟會活動認識林男，收留林男跟獨居母親同住，且不收房租，李婦則把林男視為「孫子」，後李婦三女兒中風，也搬來與母親同住互相照應，但林男卻私吞李婦交付的7千元牌照稅，加上家中財物常失竊，因此與李婦起口角。

林男不滿長期遭李家人懷疑行竊，向曾一同犯案的張男吐苦水，張男便找來過去的瓦斯工同事彭男，由於三人經濟狀況都不佳，因此一起預謀迷昏李姓母女劫財，7月24日晚間9時許，還在咖啡店開會進行行前計劃，以「開始餵奶」做為餵食母女吃安眠藥的暗語，由張男至診所佯稱失眠取得安眠藥並購買童軍繩，林男則提供膠帶等犯案工具，取得財物則由三人均分。

7月26日上午，林男拿2顆安眠藥及1顆腦神經循環藥，佯稱是「補肝腎」的藥丸，哄騙李姓母女吃下，下午2時許，見母女倆昏昏沉沉，便叫張、彭2人進屋，用膠帶封住李婦口，然後以繩索纏繞脖子後再封上膠帶，李婦女兒則是雙手被綑綁，並以白色毛巾蓋住口鼻，並將大門上的3道鎖全鎖上，避免遭李家人發現。

接著林男開始搜刮財物，得手3萬8200元現金及金戒指1只等物，過程中，林男、張男還一度叫醒李婦及李婦女兒，追問提款卡放哪及密碼，見李婦口部膠帶鬆落，還黏上新膠帶，李婦女兒拒不告知，林男竟出拳毆胸、張男則掐脖逼問，最後卻仍無法得知，晚間7時許，三人離開前，竟還以毛巾、厚毯子蓋住李婦女兒頭部。李婦兒子二度送菜無人應門，察覺有異找來鎖匠開門，命案才曝光。

庭訊時，林男坦承因積欠30多萬元債務需要錢，才會犯案， 對李家人感到很抱歉，想給阿嬤上個香，三人均堅稱並無殺人犯意，只想搶劫財物。

檢方痛批，李婦被發現時已長出屍斑，因缺氧窒息而死，李婦女兒被發現時還被毛巾、厚毯蓋住李臉部，三人還將門反鎖阻止救援，顯見三人謀財甚切、殺意甚堅，視人命於無物，手段冷血無人性，不給李姓母女任何生機，罪大惡極，因此建請法院判處死刑。