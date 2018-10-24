冷氣工墜14樓爆頭身亡 女屋主崩潰：在我面前掉下去！

2018-10-24 16:29

〔記者王捷／台南報導〕陳姓冷氣工上午跟女屋主有說有笑，到新房準備裝置冷氣室外機，女屋主看陳男跨到陽台，還關心陳男要不要在身上綁掛索，但陳男向女屋主說，他做這行很久了，已經習慣危險，沒想到話才剛說完，陳男就從陽台消失，接著就聽到一聲巨響，陳男掉落時衝擊力太大，一台冷氣室外機被壓歪，陳男則是頭殼破裂死亡，警方研判沒有他殺的嫌疑，家屬也沒有意見。

40歲的陳男開設冷氣行，10多年來只要有認識的廠商委託，就會到指定地點裝冷氣，有時他也會到工地看狀況，今天上午，他到女屋主約好，到新房內看室外機應該裝哪裡比較妥當，搭電梯時還與女屋主有說有笑，兩人走到陽台後，陳男就往陽台欄杆外爬。

女屋主在作證說，當時她看陳男跨越欄杆，站在陽台外不到10公分的外牆上，自稱要看隔壁鄰居的室外機如何配線，她提醒陳男身上沒有掛索，這樣很危險，不過陳男向她說，沒辦法做這行本來就很危險，接著陳男蹲下看冷氣配線，起身時就因為重心不穩，從14樓跌下。

陳男跌到大樓一樓的花園，由於陳男墜樓處是兩棟大樓間的空隙，疑似先撞上其中一棟大樓的景觀牆，又彈到一樓的室外機上，最後又撞上另一面牆，現場血跡斑斑，女屋主見狀當場被嚇哭，向身邊的裝潢工求救報案，警員到場後看到慘狀不忍心直視。

警方認為沒有他殺嫌疑，家屬情緒很冷靜，對陳男的死因沒有意見，目前正等待檢方相驗。