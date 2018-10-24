不滿被報導「掏空」 眷宅社總經理告《鏡週刊》加重誹謗

2018-10-24 20:16

［記者錢利忠／台北報導］針對《鏡週刊》報導，因應眷村改建而設立的「國軍軍眷住宅公用合作社」（眷宅社），握有10多億元龐大資產，並轉型投資房地產及企業融資營利，有社員指控眷宅社總經理林耀宗與廠商簽不合理合約，導致社方損失近億元；林耀宗認為相關報導疏於查證，今向台北地檢署按鈴控告鏡週刊社長裴偉、總編輯廖志成及撰文記者加重誹謗。

《鏡週刊》近日以「軍眷合作社爆掏空逾億元 檢追高官包庇」、「跟他借錢真容易 墳墓電塔三胎爛地」、「好凱的金主 跟他合作蓋房免出錢」等為題，報導有合作社社員投訴，指林耀宗（前國防部眷服處上校處長退休）亂投資，無保貸款給有問題的公司，疑似買空賣空掏空眷宅社資產，檢調已展開調查。

林耀宗認為相關報導疏於查證，今委任律師楊舜麟向北檢按鈴控告；林耀宗表示，相關社員住宅合作開發工程營建管理合作案，均經社內承辦單位彙整相關資料，進行財務分析及風險評估，並委請律師與鑑價公司擬定合約及鑑價，相關合作案均需經社內理事會討論、議決後才能執行。

律師楊舜麟則表示，對於《鏡週刊》相關報導所提及的合作開發案，林耀宗只是透過承辦單位進行跨部門研討，綜整相關合作案的標的資訊、評估文件後，提交給合作社理事會討論及議決，不是總經理一人即可拍板定案或簽約執行。