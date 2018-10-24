檢舉友人涉嫌竊盜案 男險遭擄腰部中槍

2018-10-24 18:06

〔記者王宣晴／新北報導〕40歲的紀姓男子疑因檢舉友人「小鄧」涉嫌竊盜贓物，與小鄧發生爭執，今晨相約在新北市三重談判，沒想到小鄧竟找來另名友人阿寶，3人在轎車上談判1小時，紀男見情況不對，趁機跳車逃命，不料卻遭阿寶連開2槍，腰部中彈，所幸送醫後暫無生命危險，警方目前鎖定2嫌身份，積極緝捕嫌犯到案。

警方調查，紀男日前涉嫌台北市的一件竊盜案，遭逮後向警方供稱，綽號「小鄧」的男子也涉案，小鄧聽到風聲，心生不滿，今晨3時許與紀男相約在三重重陽、力行路口談判。

紀男依約到談判現場，卻發現小鄧找來另名友人「阿寶」助陣，並要求在小鄧的車上談判，3人談了1小時後，紀男發現轎車開始往國道方向移動，擔心遭擄，趁在停等紅燈時跳車逃命。

不料，阿寶見狀竟氣的大罵三字經，坐在車上持槍朝紀男射擊2槍，其中一槍擊中紀男腰部，警、消獲報趕抵，發現紀男倒在路旁，血流如注，2名嫌犯已駕車逃逸，趕緊協助紀男送醫急救，所幸暫無生命危險，警方也封鎖現場，查獲彈殼跟彈頭。

警方也隨即調閱監視器，以車追人，鎖定小鄧及阿寶身份，但因紀男不願配合警方釐清嫌犯身份，案情一度陷入膠著，三重警方也請霹靂小組支援，不排除將會攻堅、緝捕嫌犯到案。