網路直播、酒店行銷業者盜用全聯等商標架假網

2018-10-24 15:24

〔記者 邱俊福／台北報導〕從事網路直播主、酒店行銷的不肖業者，涉嫌盜用全聯等知名公司商標，架的假官方網站，聲稱只要加入LINE@帳號為好友即可領取禮券、加油金、免費貼圖等優惠方式行銷，再將這些帳號更換大頭貼及暱稱，再以直播主或酒店小姐的身分，假稱工作受委屈、家庭困難等說詞，要求前往酒店消費或在直播平台購買禮物贈送，讓不知情的民眾陷入愛情陷阱，刑事局偵九大隊第一隊多日偵查，查獲詹等4人到案，將依商標法、妨害信用罪嫌函送法辦。

警方調查，詹等4人分別在北市、台中市不同的媒體行銷公司工作，卻私下跟酒店業者、網路直播主經紀公司合作，分別協助招攬客戶前往酒店消費與衝高直播主人氣。到案後，詹嫌等人表達，涉嫌盜用全聯等知名公司商標，架的假官方網站，都只是學習如何架設網站，其餘假冒直播主、酒店小姐等行騙，皆不知情。

警方說，今年5月北市警局中山分局破獲酒店Call客機房詐欺案件，該機房利用LINE通訊軟體假扮酒店小姐，誘騙被害人到酒店消費，再由小姐以「爸死、母病、兄受傷」、「家裡需要錢」等各種名目詐騙金錢，受害人20多人。

該機房遭警方搜索後，仍有民眾持續在LINE上收到酒店攬客訊息，經溯源偵查，發現竟與今年持續發生的假冒官方LINE@帳號贈送禮券、貼圖案件有關，即組專案小組追查，查知許多民眾都曾在LINE收到假冒官方帳號的訊息，「全聯福利中心響應父親節活動，領取500元禮券」、「西堤牛排禮券五人份」、「你分享，我請客，陶板屋雙人份精選套餐券」、「中油加油金500元」及「點此下載-反應過激的貓貼圖」，聲稱只要加入LINE@帳號為好友即可領取禮券、加油金、免費貼圖等優惠。

而這些假帳號都是盜用商標LOGO做為大頭貼照片以假亂真，由於是免費的優惠訊息，再搭配母親節、父親節等節慶活動，在短時間內就會有數千甚至上萬人受騙加入好友。

警方發現，這些假網站與帳號，是不法人士盜用知名公司商標架設網站，再透過LINE或Facebook等通訊軟體及社群網站，散佈優惠活動的假訊息，實際上都是騙局一場，民眾加入好友後，根本沒有優惠可領取，造成遭盜用商標的公司不斷接到民眾客訴，故訴請警方偵辦。

警方查獲詹嫌等4人，並查扣蘋果筆電等證物。警方調查後發現，詹等不肖網路直播及酒店行銷業者的員工，透過假的官方LINE@帳號詐騙民眾加入好友，過了二、三週之後，可能早已忘記當初有加入假帳號，再將這些帳號更換大頭貼及暱稱，以直播主或酒店小姐的身分，每天向民眾噓寒問暖及分享生活，再聲稱工作受委屈、家庭困難等說詞，要求民眾前往酒店消費或在直播平台購買禮物贈送，讓不知情的民眾陷入愛情陷阱，藉以賺取不法利益。