台灣抓賄達人雲林宣導反賄選

2018-10-24 14:57

〔記者廖淑玲／雲林報導〕當國小教師卻因為抓賄打出名聲的王洲明，20餘年來成功抓賄超過20件，領得獎金超過1000萬，今天應台灣新社會協進會邀請到雲林宣導反賄選，希望以其親身經驗教大家如何「抓鬼領賄選獎金」。

年底大選逼近，各地賄選與反賄選此起彼落，有人在神明前發誓、或加發獎金，相互影射或各自表述都有，但人人贊同「反賄選」，但賄選情事仍屢見不鮮。

有鑑於此，台灣新社會協進會邀請台灣抓賄選大師，也是「反賄選研究室」負責人王洲明，前來培訓抓鬼大隊，王洲明強調，抓賄選除害做公益，比「抓猴」有意義，歡迎一起來。

王洲明說，選舉賄選比起法院起訴、判刑定獻的案件要多出許多，「反賄選」淪為選舉語言，但神明可欺，人心難瞞，王洲明認為傳授選民抓賄的方法與法律知識才能端正選風，也可以真的拿到政府法定獎金或候選人加碼獎金。

王洲明說，他抓賄不僅獲得大筆獎金，以此寫成碩士論文「我國賄選與反賄選研究」，榮獲雷震基金會碩士論文獎。

台灣新社會協進會邀請有志抓賄的雲林鄉親及真心反賄選的候選人一起加入「雲林抓鬼大隊」，讓反賄選成為全民運動，讓賄選獎金成為公民獎勵。

雲林縣長候選人王麗萍表態支持並提供抓鬼大隊培訓場地，鼓勵踴躍參與，改變向來賄聲賄影的雲林選戰，嚇阻金權政治的囂張。

王洲明坦言以前賄選大多用現金票、行徑明目張膽，經過他們不斷宣導反賄、檢舉、抓賄，現在走向精緻化、地下化，年底大選他們也未接獲任何賄選情資，期待更多人加入反賄、抓賄行列，讓台灣選舉回歸正常，讓人才出頭。