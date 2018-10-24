釣客疑酒醉摔落淡水河 救難人員搜尋中

2018-10-24 14:49

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市延平北路七段的淡水河邊，下午驚傳男子落河事件，同行友人見狀，急忙打119求救，消防局據報趕到，立刻下艇到淡水河面，目前仍持續搜尋中。

消防局119勤指中心今天下午1時36分據報，表示台北市士林區延平北路7段145巷旁的淡水河邊，發生溺水意外急須救援，立刻派出水箱車6輛、特種車1輛、救護車1 輛共23名救難救護人員前往。

警方表示，現場有4名年輕釣客，疑似中午用餐時，喝了一些酒，19歳的郭姓男子一時沒走穩，竟摔落河中，目前下艇搜尋中。